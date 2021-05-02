İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
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İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı

İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla iftarını belediye personelinin ailesiyle açtı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla iftarını belediye personelinin ailesiyle açtı. İftar sonrası açıklamada bulunan başkan Fadıloğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mürsel Köroğlu'nu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle evinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iftarını da Köroğlu ailesiyle birlikte yaptı. Başkan Fadıloğlu, iftar sonrası Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Gültekin ile ailesini de ziyaret etti. Ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Büyük bir aile olduklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, çalışma arkadaşımız Mürsel Bey'in evindeyiz. Kendisine, bizleri bugün misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bizleri ağırladılar ve iftarımızı burada yapıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Burada bizim ast-üst ilişkisinin ötesinde millete hizmet etme noktasında kaliteli hizmeti nasıl yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Şu ana kadar görev yapan tüm ekip arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da hakikaten ibadet aşkıyla hizmet etmeye gayret gösteriyorlar. Biz bu büyük ailenin içerisinde daha büyük hizmetlere talibiz. İnşallah hep birlikte milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkartmak adına hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" dedi.

Başkan Fadıloğlu'nu evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşayan Belediye personeli Mürsel Köroğlu, "Sağ olsun Başkanımız, bugün bize büyük bir sürpriz yapıp iftar yemeğinde bizimle olmak üzere evimizi ziyaret etti. Gerçekten Başkanımız; bugün bizi şereflendirdi, onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımın da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum",ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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