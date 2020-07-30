İşadamı Sadık Gürsoy'dan Kurban Bayramı mesajı MSG Grubu Başkanı Sadık Gürsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MSG Grubu Başkanı Sadık Gürsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MSG Grubu Başkanı Sadık Gürsoy, yayımladığı mesajda İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını dile getiren Sadık Gürsoy, "Toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan Kurban Bayramı ile paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, akrabalık bağlarının güçlendiği bu eşsiz manevi atmosfere girerken temennimiz, içinde bulunduğumuz zor zamanları geride bırakmak ve gelecek bayramları sevdiklerimizle hep birlikte sağlık içinde geçirmektir" dedi.

Gürsoy mesajının devamında, "Bu mesaj vesilesiyle bu bayramı da evlerimizde çekirdek ailelerimizle geçirmemiz ve akraba ziyaretlerimizi, salgının tamamen sona erdiği günlere ertelememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vaka sayılarının, binli rakamların altına düştüğünü gözlemlediğimiz şu günlerde ikinci bir dalga yaşanmaması için devletimizin aldığı koruma önlemlerine ve yasaklara uyulmalı ve salgınla top yekun mücadelenin bir parçası olunmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın, dünya üzerindeki salgın hastalıkların ve savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyor, sağlık, bolluk ve mutluluk içinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA