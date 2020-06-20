İşadamı Sadık Gürsoy: "Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır"
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İşadamı Sadık Gürsoy: "Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır"

İşadamı Sadık Gürsoy, yayımladığı Babalar Günü mesajında, babaların en güzel anlarımızın başkahramanı olduğunu dile getirdi.

İşadamı Sadık Gürsoy:
20.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:08

İşadamı Sadık Gürsoy, yayımladığı Babalar Günü mesajında, babaların en güzel anlarımızın başkahramanı olduğunu dile getirdi.

MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, Babalar Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. İşadamı Gürsoy, babaların önemini bir kez daha idrak ettiğimiz bu özel günde hayatta olan bütün babaların gününü kutlarken, ebedi hayata göç etmiş babalara da Allah'tan rahmet diledi.

Gürsoy, "Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve onların değerli babaları olmak üzere, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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