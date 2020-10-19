İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor
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İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor

19.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:46
İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, ilçedeki Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini denetledi.

Semt pazarlarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.

Maske konusunda kurallara uymayanlara polis ve zabıta görevlileri gerekli cezai işlemleri yapılırken, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi. İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, İsmail Aka ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy da katıldı. - KÜTAHYA

İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor
İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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