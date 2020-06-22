20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti Muğla'da 20 yıldır restoran ve hediyelik eşya satışı yapılan mağazayı işleten vatandaş, iş yerinin önündeki çardakta kendini asarak yaşamına son verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, restoran ve hediyelik eşya mağazası işleten 47 yaşındaki Turhan Ş., iş yerinin önündeki çardağa iple kendisini asarak intihar etti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Yalıkavak Geriş Mahallesi, Şeyhülislam Ömer Lütfü Caddesi kenarındaki iş yerlerinin önündeki bir çardakta iple asılı biri olduğunu gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

20 YILLIK ESNAFTI

Polis ekipleri, çardağa asılı cesedin, ilçede 20 yıldır restoran ve süs kabaklarından yapılan hediyelik eşya satışı yapılan mağazayı işleten Turhan Ş.'ye ait olduğunu belirledi. İntihar ettiği belirlenen bir çocuk babası Turhan Ş.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, Turhan Ş.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA