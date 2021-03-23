İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı
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İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı

23.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:05

Gaziantep'te, girdikleri kasap dükkanında kemer ve bıçakla çalışanlara saldırıp iş yerinin camlarını kırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'in Şenyurt Mahallesi'nde dün 3 kişi, bir kasap dükkanının önüne gelen olayda, bu kişilerden 2'si dışarıda beklerken, diğer ise içeri girip, elindeki kemerle 2 çalışana vurmaya başladı. Çalışanlar korkup kaçarken, 3 şüpheli dışarıdan camlarını kırdıkları iş yerine zarar verdi. Ellerinde bıçaklar ile etrafta tedirginliğe yol açan şüphelilerden birisi içeri girip kasada bulunan parayı aldı. Şüpheliler, bir süre daha iş yerine zarar verdikten sonra kaçtı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.

İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı
İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AKIL PARAYLA SATILMIYOR Kİ...!?: Kasap Dükkanını soyanlara da bizim buralarda rastlanıyor bir tek nedense. . . . !??
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