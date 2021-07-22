İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da girdikleri iş yerindeki içi para dolu çelik kasayı çalan 4 şüpheli yakalandı.

Tuzla'da girdikleri iş yerindeki içi para dolu çelik kasayı çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. isimli şahsa ait iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ve çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı. İş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden M.F. isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bin 658 lira, 100 dolar ve 30 euro para ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin üzerinden çıkan paranın hırsızlık sonrasında aldığı pay olduğu ve çalınan kasaların Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğü belirlendi. Adrese yapılan baskında da R.S. isimli şüpheli yakalanırken, hırsızlığa konu çok sayıda çek, senet, tapu belgesi vb. kıymetli evrak ele geçirildi. Aynı gün yapılan çalışmalarda olayın diğer şüphelilerinden H.B. isimli şahıs Pendik ilçesi Şeyhli Mahallesi'ndeki ikametinde, H.E. isimli şahıs ise Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden R.S. ve H.E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, H.B. ve M.F ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı
İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Muslera Aytaç Kara Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş yerinden çelik kasa çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:59:18. #1.16#

title