Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan ve oynayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucu kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye 32 bin 064 TL, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 kişiye ise bin 720 TL para cezası kesti.

Türkiye genelinde yasa dışı faaliyet yürüten şahıs ve şahıslara yönelik denetim ve operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'de son bir hafta içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye 32 bin 064 TL para cezası kesildi.

KUMAR OYNATANLARA İŞLEM YAPILDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 20 ile 26 Eylül 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye ise toplamada 32 bin 064 TL idari para cezası uygulandı ve 3 şüpheliye ' Kumar Oynama İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan işlem yapıldı.

APARTLAR DA KONTROL EDİLDİ

Para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL ceza uygulanırken, 1 şüpheliye ise 'Fuhşa Teşvik Etmek' suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 7 ayrı adreste bulunan 77 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 970 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi neden aldığını anlattı: Etleri kesecektim

 Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü

Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Sergen Yalçın Cüneyt Çakır Valentin Rosier Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Donald Trump Süleyman Kılınç Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:29:18. #1.11#