İş yerinde arbede yaşanan Dilan Çıtak olayı anlattı

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan ve bir çalışanının kafasından yaralanmasına neden olan olayla ilgili konuştu.