İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR
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İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'TA yaşayan iş kadını Seyhan Çoluk'un hafta içi yaşadığı iş yoğunluğun stresini, off-road pilotluğu yaparak atıyor.

TOKAT'TA yaşayan iş kadını Seyhan Çoluk'un hafta içi yaşadığı iş yoğunluğun stresini, off-road pilotluğu yaparak atıyor. Zaman zaman bölgesel yarışlara da katılan Seyhan Çoluk, off-roadun kendisini psikolojik olarak rahatlatan önemli bur tutku olduğunu belirtiyor.

Tokat'ta emlakçılık yapan 2 çocuk annesi Seyhan Çoluk, hafta sonları off-road aracı ile uygun bölgelerde sürüş yapıyor. Bölgesel yarışlara da katılan Çoluk, aksiyon ve heyecanı sevdiğini belirterek, "Aslında çok kadınların olduğu bir spor değil. Ben ilk başta etkinliklerle katıldım ekibin içerisine. Biraz heyecanı ve aksiyonu seviyorum galiba. Bir de arabalara çok düşkünüm. Bu nedenle de kendi arabamı aldım ve etkinliklere devam ettim. İlk yarış da Tokat'ta olunca tabi ki bunu kaçırmak istemedim. Tek kadın olarak pistlere girmek istedim. Güzel de bir yarış çıktı. Herkes memnun kaldı. Ben küçüklükten beri arabalara çok meraklıydım. Bununla beraber pekiştirdim galiba, yani bunu destekledim. Hobi olarak yapıyorum aslında ama çok sevdiğim için adrenalin yaşamak istedim açıkçası. Gündüz topuklu ayakkabılarımla, elbisemle mesaimi yapıyorum ofisimde. Onun dışında hafta sonları aslında dağa çıkmak için bu arabayı aldım. Doğanın şifasına inanıyorum. Doğa beni çok motive ediyor. Hafta sonu off-roadcu oluyorum, hafta içi mesaide iş kadını oluyorum. Öyle söyleyebilirim" dedi.

İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR
İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR
İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR
İŞ STRESİNİ, OFF-ROAD TUTKUSUYLA ATIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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