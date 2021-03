İş Sanat'ın "Baharda Caz" konseri müzikseverlerle buluşacak

İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik edeceği "Baharda Caz" konseriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, konserde, caz müziğin usta isimleri Frank Sinatra ile Ella Fitzgerald'ın yorumuyla beğeni kazanan "Strangers In The Night", "Cheeck To Cheeck" ve "Fly Me To The Moon"un gibi birçok sevilen şarkı, dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu'nda izleyicisiz olarak kaydedilen, şarkı düzenlemelerini piyanist ve trompet sanatçısı Halil İbrahim Işık'ın yaptığı konser, 20 Mart saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca izlenebilecek.

Trompet sanatçısı Şenova Ülker tarafından kurulan toplulukta, Ediz Hafızoğlu davulda, Kağan Yıldız kontrbasta, Ercüment Orkut piyanoda, Bulut Gülen trombonda, Engin Recepoğulları tenor saksafonda, Serhan Erkol alto saksafonda ve Barış Doğukan Yazıcı trompette yer alıyor.

Ayrıca İş Sanat'ın daha önce yayına aldığı Beatles'tan Charlie Parker'a uzanan repertuvarları ile Genedos, gitarist Bilal Karaman ve Ece Göksu'nun swing projesi Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu konserleri, YouTube'dan mayıs ayı sonuna kadar izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref