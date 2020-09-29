İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman? 2020 İSG sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2020 İSG sınav konuları neler?
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İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman? 2020 İSG sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2020 İSG sınav konuları neler?

29.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:47
İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman? 2020 İSG sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2020 İSG sınav konuları neler?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları dün itibari ile bitti. İSG geç başvuru ne zaman? 2020 İSG başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İSG sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 18 Eylül'de başlayan başvuru işlemleri 28 Eylül'de sona erecek. İSG sınavı 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı07.11.2020 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM internet sitesinde "2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), 07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

2020 İSG SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İSG GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM sayfasında belirtilen tarihe göre İSG geç başvuru tarihi 07.10.2020 olarak belirlendi.

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