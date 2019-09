İş sağlığı uzmanı Erik'e görkemli düğün

22.09.2019 20:53

İş Sağlığı ve güvenliği Uzmanı Sinan Erik, Hakkari'nin sevilen ve sayılan işadamı Mehmet Seven'in kızı Mizgin Seven ile dünya evine girdi.



31 Mart 2019 Durankaya Belde Belediye Başkan adayı olan Naci Erik'in oğlu İş Sağlığı ve iş güvenliği Uzmanı Sinan Erik, Hakkarili işadamı Mehmet Seven'in kızı Mizgin Seven çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Arminas kır düğün salonunda yapılan Mizgin ve Sinan Erik çiftinin düğün törenine Düğün törenine Belediye Başkanı Cihan Karaman, Slehi aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Kanaat önderi Hamit Atlı'nın oğlu Alay Atlı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Gravi aşireti kanaat önderleri Tahir ve Tırbaz Akdağ ve aşiret mensupları, Hakkari merkez, il ilçe, köy ve mezralar ile çevre illerden çok sayıda davetli katıldı.



Düğüne katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun'da mesajının okunduğu düğün törenine de davetlilere iki gün boyunca yöresel yemekler ikram edildi.



Yerel ünlü ses sanatçısı sanatçı Mahmut Duman sahne aldığı düğün töreninde davetliler canlı müzik eşliğinde kol kola girerek saatlerce halay çekti.



Düğün töreni sağdıcı Bedel Erik, bu mutlu günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA