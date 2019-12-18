İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi
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İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan bir genç, iş makinesine astığı yazılı afişle sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

18.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:47
İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi

'ın ilçesinde yaşayan bir genç, iş makinesine astığı yazılı afişle sürpriz evlenme teklifinde bulundu.


Alaybey Mahallesi'nden Yetkin Deniz, çalıştığı işyeri Candarlar Tarım'a ait kepçeyle çok sevdiği kız arkadaşına çılgınca bir evlenme teklifi hazırladı. Yetkin Deniz, kullandığı kepçeyi Küçük Sanayi Sitesi üst geçidine park ederek üzerine 'Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum. Benimle evlenir misin?' yazılı afiş astı.


Çağırdığı kız arkadaşı Nigar Gülmez'i konfetiler eşliğinde karşılayan Yetkin Deniz, sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı anlamlı gecede, Nigar Gülmez'den 'evet' yanıtı gelince büyük mutluluk yaşandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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