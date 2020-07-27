İş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
27.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:28
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Korubaşı Mahallesi'nde bulunan taş ocağındaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İşçilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA