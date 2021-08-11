Sel suları iş makinesini böyle yuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel suları iş makinesini böyle yuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı kameralara yansıdı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı kameralara yansıdı.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bölgeden gelen görüntülerle daha iyi anlaşıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve 10'larca aracın sel sularına kapıldığı felaketten iş makineleri de nasibini aldı. Ayancık Çayı'nın bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması ise muhtemel bir can kaybının önüne geçti. - SİNOP

Sel suları iş makinesini böyle yuttu
Sel suları iş makinesini böyle yuttu
Sel suları iş makinesini böyle yuttu
Sel suları iş makinesini böyle yuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Edirne ve Tekirdağ için dolu, yağış, sel uyarısı
Son dakika haber | Edirne ve Tekirdağ için dolu, yağış, sel uyarısı
Son dakika... Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Son dakika... Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Ali Koç Metin Oktay Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel suları iş makinesini böyle yuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:13:56. #1.16#

title