İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş makinesi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş makinesi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Orhaniye Mahallesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hisarönü istikametine doğru seyreden Feyzullah K. idaresindeki 48 2007 027 plakalı kepçe ile karşı istikametten gelen Yusuf Z. yönetimindeki 34 DE 3364 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Yusuf Z. hafif yaralanırken o sırada yoldan bisikleti ile geçmekte olan bir vatandaş ise paniğe kapılarak düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin çarpması sonucu araç içinde sıkışan Yusuf Z. sıkıştığı yerden çıkarılarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi kazayla bitti: 4'ü ağır 25 yaralı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi kazayla bitti: 4'ü ağır 25 yaralı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Bir babanın yıkıldığı an! Evladının cenazesini ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti
Bir babanın yıkıldığı an! Evladının cenazesini ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Atilla Taş Acun Ilıcalı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş makinesi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 23:13:39. #1.13#

title