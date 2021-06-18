İş insanı Şükrü Kutlu Amasya'da anaokulu yaptıracak
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İş insanı Şükrü Kutlu Amasya'da anaokulu yaptıracak

İş insanı Şükrü Kutlu Amasya'da anaokulu yaptıracak
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Şükrü Kutlu, Amasya'ya anaokulu yaptıracak.

Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Şükrü Kutlu, Amasya'ya anaokulu yaptıracak.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde 2017 yılında Türk Kızılay İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen 81 ile 81 Anaokulu Projesi kapsamında Amasya'da 4 derslikli anaokulu yaptırılması için Vali Mustafa Masatlı ile Kutlu arasında protokol imzalandı.

Masatlı, Valilikte düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Amasya adına mutluluk verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Başarılı iş insanı Şükrü Kutlu'nun rahmeti rahmana kavuşan annesi Ayşe ile babası Kadir Kutlu adına Amasya'da anaokulu yaptıracağını belirten Masatlı, örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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