İş insanı hayatını yogayla değiştirdi

İZMİR'de geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle aylarca hastanede yatan ve bu nedenle çalışamayan iş insanı Hüsnü Ünver (75), hayatını yoga ile değiştirdi. Hindistan'da yoga eğitimi alan Ünver, şimdi elde ettiği tecrübelerini birçok kişi ile paylaşıyor.

İzmir'de 18 yıl önce geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle aylarca hastanede kalan Hüsnü Ünver, taburcu edildikten sonra, Hindistan'a gidip yoga eğitimi aldı. Tüm işlerini bırakma kararı alan Ünver, aldığı yoga eğitimlerinin sonunda yoga eğitmeni olmaya karar verdi. Ayvalık'ta yoga okulu açan Ünver, 60 yaşına kadar nakliyecilikten otelciliğe kadar birçok sektörde çalıştığını söyledi. Önceleri sağlıksız bir yaşam sürdüğünü belirten Ünver, "Kalın enseli, göbekli, öfkeli, sinirli bir insandım. Yıllar önce İzmir'de geçirdiğim ani rahatsızlıktan sonra aylarca hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir arayışa girdim ve sonunda yogayla tanıştım. Hindistan'a gittim. Orada eğitimler aldım ve eğitmenliğe başladım" dedi.

'KARAVANLA AYLARCA YOL YAPIYORUM'

Yaz aylarında Ayvalık'ta, kış aylarında ise Antalya'da yoga eğitimleri verdiğini söyleyen Ünver, "Yaşı nüfus cüzdanındaki rakam belirlemez. Nüfus cüzdanımda 75 yazıyor ama ben 18 yaşındayım. Çünkü 18 yıldır yoga yapıyorum. Karavanla aylarca yol yapıyorum. Geçen ay Madrid'e kadar gittim" diye konuştu.

'YOGA KORUYUCU HEKİMLİK GİBİ'

Yoganın düzenli olarak yapıldığında sakinlik, sabır ve mutluluk verdiğini ifade eden Ünver, şunları söyledi:

"Yoga koruyucu bir hekimlik gibi. Benim uyguladığım yoga daha çok terapi ağırlıklı. Kişilerin çeşitli zamanlarda oluşmuş hastalıklarını dengelemek ve yeni hastalıklara karşı önlem almak için yapıyoruz. Pankreatit hastalığım, bel fıtığım vardı ve prostatım vardı. Yogaya başladıktan sonra sinir sistemim dengelendiği için mide rahatsızlığım sona erdi. Şu an pankreas hastası değilim ve sindirim sistemi problemim de bulunmuyor. Yoga yapan insanları izliyorum, çok ağır kalp hastalıklarından normal yaşama geçenleri gördüm. Yeter ki düzenli yoga yapsınlar. Yemeden içmeden aylarca yaşayabiliriz ama burnunuzu tıkayın 3 dakikada ölürsünüz. İnsan doğru nefes alıp verirse kalp ve sinir sistemi düzenli çalışıyor."



Kaynak: DHA