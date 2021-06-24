İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: "İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: "İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele...

İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: 'İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sendikacılığın ortak bir gelecek açısından önemli olduğunu belirten HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, "Biz sendikacılıkta işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sendikacılığın ortak bir gelecek açısından önemli olduğunu belirten HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, "Biz sendikacılıkta işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Gençlik Etkileşim Platformu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, amaçlarının projelerde en fazla yararı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bizim proje geleneğimizde ete kemiğe bürünmüş bir anlayış söz konusudur. Projelerden en fazla yararı sağlamak, en etkin sonuçları almak üzerine bir gayretimiz vardır. Bizim için içerik ve sonuç önemlidir. Bu projede de adı geçen kavramların tamamına önem veriyoruz. Bunların hepsinin hayata geçmesi için, hepsiyle ilgili bir katma değer oluşturmak için büyük gayret sarf ettiğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.

"Bu ortaklıklara biz çok değer veriyoruz"

Kurumsal ve bireysel olarak yeteneklerinin çok yüksek olduğunu belirten Yıldız, "Biz sayısız proje gerçekleştirdik ve bu projelerin en önemli özelliklerinden birisi de bizim sosyal taraflarla yaptığımız ortaklıklardır. Bu ortaklıklara biz çok değer veriyoruz. Kurumsal ve bireysel olarak yeteneklerimiz çok yüksek. Bu konuda bütün dünyayla yarışacak güçteyiz. Türkiye bu noktaya, kapasiteye ve başarıya ulaşmıştır. Bu projeyle beraber biz sadece eğitim modülleri değil, onların ötesinde de yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Burada olağanüstü eğitim materyalleri hazırlandı ama bunun ne anlama geldiğini yine birlikte hayata geçireceğiz. Yani bunları arşiv için hazırlamıyoruz. Bunları öğrenip daha katkı yapacak bir girişimin ve anlayışın peşinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz sivil toplum değerlerini biliyoruz. Onları yaşıyor, hatta üretiyoruz. Onlarla iç içe yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz hiçbir sorundan korkmuyoruz"

Karşılarına çıkan her sorunu yeni bir mücadele olarak gördüklerini söyleyen Yıldız, "Gençlerin sendikal hareketlere kazandırılması, gelecekteki modern, sivil, açık, demokratik toplumun oluşması açısından bizim için çok önemli. Sendikal hareket sadece bir sivil toplum anlayışıyla hareket eden değil, aslında örgütlülüğü ve yaygınlığı itibarıyla sivil topluma da öncülük eden bir konumda bulunmaktadır. Onun için biz sendikal harekete kimi kazandırıyorsak aslında seviye atlatıyoruz. Bu projeyi rastgele olan bir proje olarak görmeyin. Bunları okuyun, değerlendirin, tartışalım, arayış içinde olalım. 'Bunlardan ben nasıl yararlanırım?' diye düşünün. Biz hiçbir sorundan korkmuyoruz. Hangi sorun olursa olsun yeni bir alanın, yeni bir enerjinin, mücadelenin adı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sendikacılıkta her zaman yeni bir düzeni oluşturabildiğimizi belirtmek istiyorum"

Sendikacılıktaki ortak gelecek olgusuna vurgu yapan Yıldız, "Biz sendikacılıkta işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum. Sendikacılıkta her zaman yeni bir düzeni oluşturabildiğimizi belirtmek istiyorum. Sendikacılığın sadece kendisini düşünen değil, toplumu da, dünyayı da değiştirmek üzere yelken açan, bütün birikimlerimizi hayata geçirecek bir alan olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu. - ANKARA

İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: 'İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele...
İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: 'İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Tekay Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mert Müldür Metin Oktay Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: "İşçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:53:22. #1.14#

title