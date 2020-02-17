İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti

17.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:14

İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti. Taşdemir'in geçim sıkıntısı çektiği, bir süredir iş aradığı belirtildi.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) İstanbul Üniversitesi Temsilciliği, Twitter hesabından İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir adlı gencin intihar ederek yaşamına son verdiğini duyurdu.

KONYA'DA KAMYONCU KENDİSİNİ TIRA ASARAK İNTİHAR ETMİŞTİ

Konya'da evli ve iki çocuk babası tır şoförü Mevlüt Çankaya, kamyon garajında kendini tırına asarak intihar etmişti. Konu ile ilgili konuşan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" demişti.

ÖĞRENCİ SİBEL ÜNLİ DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli de yaşamına son vermişti.

İstanbul Fatih'te sahilde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar sebebinin iş bulamaması, ekonomik durumunun kötü olması ve sosyal medyada dış görünüşüne yönelik alaylı mesajlardan dolayı girdiği depresyon olarak ifade edilmişti. Genç kadının, sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini 'iş bulmak' olarak açıkladığı ve bir liraya karnını nasıl doyuracağını sorduğu görülmüştü.