İş Bankası kimin, sahibi kimdir? İş Bankası kaç şubesi var, ne zaman kuruldu, ortakları kim? Toplam çalışan sayısı kaçtır?

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İŞ BANKASI KURUCUSU KİMDİR?

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır.

İŞ BANKASI KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

İş Bankası, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'dir.

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali, (d. 1962, İslahiye, Gaziantep), Türk bankacı.

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştur. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır. 7 Ocak 2021 tarihinde, 2021 Mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul ile görevinden ayrılacağını duyurmuştur.

İŞ BANKASI ORTAKLARI KİMLER?

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla İş Bankası'nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

• İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: %37,08

• Atatürk Hisseleri*: %28,09

• Halka açık pay: %34,83

Mayıs 1998'de T.C. Hazinesi'nin İş Bankası'ndaki %12,3 oranındaki payı, başarılı bir halka arz işlemi ile yerli ve yabancı yatırımcılara sunuldu. Bu hisseler bugün Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

İş Bankası'nın 2021 Mart sonu itibarıyla piyasa değeri 23.137.573.800 TL'dir.

* Bu hisseler, Atatürk'e ait hisseler olup, Atatürk'ün vasiyeti gereğince Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilmektedir. Bu hisselerin temettü gelirleri ise, yine Atatürk'ün vasiyeti gereğince Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bırakılmış olduğundan, temettü ödemeleri vasiyetname hükümleri ve yasal mevzuat çerçevesinde adı geçen Kurumlara yapılmaktadır.

İŞ BANKASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. 2019'da 468,1 milyar Türk lirası aktif büyüklüğe ulaşan banka, The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre ana sermaye bazında dünyanın en büyük 122. bankasıdır. Eylül 2019 itibarıyla 22'si yurt dışında olmak üzere 1.281 şube, 6.568 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Almanya'da İşbank AG, Gürcistan'da İşbank Georgia A.Ş. ve Rusya'da İşbank A.Ş. adıyla üç iştiraki vardır.

İş Bankası, 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür.

İş Bankası'nın genel merkez binası İstanbul Levent'te bulunmaktadır.

Bankanın yönetim kurulu başkanı Adnan Bali'dir. Genel müdürü ise Hakan Aran'dır.

2019 verilerine göre İş Bankası toplam çalışan sayısı 24.133 olarak açıklandı.