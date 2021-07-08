İş adamlarından engellilere destek
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İş adamlarından engellilere destek

İş adamlarından engellilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla engellilere destek olmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla engellilere destek olmaya devam ediyor.

Hayırsever iş adamlarının katkılarıyla başta Kahta olmak üzere Adıyaman merkez ve ilçelerindeki engellilere destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Aslan, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere ve özellikle yetim çocuklara da giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Derneklerine yapılan tekerlekli sandalye bağışlarını önceden belirledikleri ve öncelikli olan engelli vatandaşlara verdiklerini ifade eden Aslan, "Büyükşehirlerden özellikle İstanbul'da yaşayan değerli iş adamı hemşerilerimizden sürekli destek almaktayız. İsimlerini vermek istemeyen bağışlarımızdan gelen bağışları önceden belirlediğimiz ihtiyaç durumuna göre yani öncelik durumuna göre engelli kardeşlerimize teslim ediyoruz. Bu bağışlar bazen tekerlekli sandalye ve bazen de giyim malzemesi olabiliyor. Bugün Bayraktar Mahallesi'nde ikamet eden İmam amcamızı ziyaret ederek, kendisine tekerlekli sandalye bağışında bulunduk. Daha sonra da ihtiyaç sahibi ailelere ve özellikle yetim çocuklara da giyim yardımında bulunduk. Derneğimize bağışta bulunan bütün iş adamlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca rabbim bütün hastalarımıza da acil şifalar versin. Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığı olarak her zaman her yerde bu güzel insanlara hizmet etmeye gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İş adamlarından engellilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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