İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak
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Karabük

İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak Bir başka iş adamı da öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında fedakarca...

29.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:52
İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

Bir başka iş adamı da öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı

KARABÜK - Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak dairelerinde ağırlayacağını açıkladı. İş adamı Recep Özçelik ise, öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline yurt genelinden destekler sürüyor. Karabük'te iş adamı Adnan Çebi, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede dışarıdan gelecek olan doktorları ücretsiz olarak lüks dairelerinde ağırlamak istediklerini bildirdi. İş adamı Recep Özçelik ise, 36 dairesinde bulunan öğrencilerden ve kamu çalışanlarından Nisan ayının sonuna kadar kira almayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Adnan Çebi, dışarıdan gelecek olan doktorları lüks dairelerinde ağırlamak istediklerini ifade ederek, "İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. Dışarıdan gelecek doktorlarımıza Çebioğlu Firması olarak dayalı döşeli stüdyo dairelerimiz var. Onları ağırlamak istiyoruz. Burada kaldığı sürece dairelerimizde misafir etmek istiyoruz. Bizde böyle katkı sunmak istedik. Herhangi bir ücret yok, elektriği, suyu içinde. Otel konforunda, lüks bir şekilde dairelerimiz hazır. Dışarıdan gelecek doktorlarımıza Karabük'e hizmet vermeleri için, daha sağlıklı bir ortamda onları memnun edebilmek için dairelerimizi hizmetlerine vermek istiyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile gerçekleştirdiği görüşmede 2 veya 3 doktorun şehre gelmek istediğini öğrendiğini kaydeden Çebi, o doktorları her şekilde misafir edebileceklerini söyledi.

Nisan ayı sonuna kadar kira almayacak

Vergi rekortmeni olan iş adamı Recep Özçelik ise, ülkede hızla yayılan korona virüsünün vatandaşları ekonomik olarak etkilediğini belirterek, "Üç blok halinde yaptırdığı inşaatın yüzde 95'ini öğrenciler olmak üzere kiraladım. Diğer oturanlardan da kamu görevlisi, jandarma ve polis de var. Dolayısıyla hepsi bu ekonomik darboğazın arasında bir de çağın hastalığı korona virüs girdi. Bu çağın hastalığı insanları, anayı babayı evlatlardan kopardı. İnsanlar beşeri münasebetlerini yitirdi. Kendim bu şartlar altında düşündüm. Ekonomik darboğazın bir de bu çağın hastalığı girdiğinde bütün beşeri münasebetler ve okullar kapanıp, herkes birbirinden uzaklaştığı için çocuklar ellerindeki paralarla memleketlerine gittiler. Belki aileleri darboğazda, belki bu kirayı zor veriyorlar. Bu şart altında buna nasıl katkım olabilir diye düşündüm. Düşüncemi evde hanımla paylaştım. Nisan ayı dahil kiraları topyekun hepsinden almayalım dedik. Bunları ilan panolarına yapıştırdım" dedi.

İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

Kaynak: İHA

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İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak

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