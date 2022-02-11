Yakınları korkunç halde buldu! 60 yaşındaki iş insanı, kendini asarak canına kıydı - Haberler
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Yakınları korkunç halde buldu! 60 yaşındaki iş insanı, kendini asarak canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakınları korkunç halde buldu! 60 yaşındaki iş insanı, kendini asarak canına kıydı

Zonguldak'ta 60 yaşındaki iş insanı Muharrem Özaydın kendisini iple asarak intihara kalkıştı. Yakınları tarafından bulunan iş insanı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı sabah Süleymanlar Mahallesi Çavdarlı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana olayda, iddiaya göre 60 yaşında olduğu öğrenilen Muharrem Özaydın kendisini iple asarak intihar girişiminde bulundu.

İş adamı evinde ölü bulundu

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Özaydın'a bir süre müdahalede bulundu. Sedye ile ambulansa bindirilen Özaydın ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Savcılık olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

İş adamı evinde ölü bulundu

İş adamı evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, İntihar, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

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