İrticai ne demek? İrtica nedir?

Günlük hayatımızda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan irtica, konuşmalar arasında dikkat çeken kelimelerden biri oldu. Çevremizden, sosyal medyadan veya konuşulan bir konu içinde irtica, irticai gibi kelimelere rastlarız. Kelimenin anlamını bilmeyenler araştırmaya başladı. Peki, İrticai ne demek? İrtica nedir? İrtica kelimesinin ne anlama geldiğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan irtica, konuşmalar arasında dikkat çeken kelimelerden biri oldu. Çevremizden, sosyal medyadan veya konuşulan bir konu içinde irtica, irticai gibi kelimelere rastlarız. Kelimenin anlamını bilmeyenler araştırmaya başladı. Peki, İrticai ne demek? İrtica nedir? İrtica kelimesinin ne anlama geldiğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İRTİCAİ NE DEMEK?

İrticai kelimesinin TDK'ye göre anlamı; gericilikle ilgili, gerici (davranış olarak) dir.

İRTİCA NEDİR?

İrtica, eskiye geri dönüş, gericilik, geri kafalılık, reaksiyonizm veya retrosesyonizm önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemleri ifade eder.

Emre Kongar'a göre ise İrtica kelimesinin tanımını şöyledir;

Toplum bilimci Emre Kongar gericiliği "insanoğlunun tarihsel gelişim sürecine göre, üretim ilişkilerine göre, tüketim ve paylaşım ilişkilerine göre ve siyasal rejimlere göre" sınıflandırmıştır. Bu tanıma göre insanlık tarih boyunca gelişme ve ilerlemeler göstermiştir. Kongar'ın tanımına göre toplayıcılık, avcılık, tarım, sanayi ve bilgi toplumu gibi aşamaları geriye götürmek ya da durdurmak gericiliktir. Üretim ilişkileri de benzer şekilde zaman içinde ilkel (primitif) klanlar, kölecilik, feodalizm, kapitalizm ve sosyalizm gibi değişimler göstermiştir. Bu değişimleri geriye götürmeyi savunmak gericiliktir. Tanrı adına mutlak hukuki ve idari yetkilere sahip derebeylikleri ve krallıklar, yerlerini anayasal krallıklara ve cumhuriyetlere bırakmıştır. Çağdaş devletlerde kişi hak ve hürriyetleri demokratik ve laik yasalar ile güvence altına alınmıştır. Demokratik ve laik çağdaş rejimlerin yerine insanlar tarafından dini kuralların insanlara karşı işletildiği antidemokratik rejimleri istemek gericiliktir.

İRTİCA KELİMESİNİN TARİHÇESİ

Bu terim batıda Fransız Devriminde sabık monarşi rejimine veya onun koşullarına dönüşü isteyen karşı devrimcileri tanımlamakta kullanılmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda batıda derebeylikleri ve aristokrasiyi korumayı arzu eden ve endüstriyalizm, cumhuriyetçilik, liberalizm ve sosyalizm karşıtlarını tanımlamakta kullanılmıştır. Gerici tabiri politik anlamda gelişme ve yenileşmelere karşı olan ideolojileri tanımlamak için aşağılama amacıyla da kullanılır.

Yirminci yüzyılda irticai (reaksiyoner) siyasi oluşumların genel özelliği, endüstriyel üretimi ve sanayileşmeyi devam ettirmek yanında idari yapı olarak eskiden (demokrasi öncesinde) olduğu gibi totaliter veya totaliter benzeri bir yapı taraftarı olmak şeklinde görülmüştür. İspanya'da Franco yönetimi, Fransa'da Vichy yönetimi, Portekiz'de Antonio Salazar yönetimi bunun örneklerindendir.

Dünyanın türlü yerlerinde var olan rejime tepki olarak gericiliği siyasi programları yapan siyasi oluşumlar görülmektedir. Günümüzde Almanya'da Neonaziler, Afganistan'da Taliban ve ABD'de Ku Klux Klan gibi görüşler gerici görüşlere sahiptir. Mevcut siyasi oluşumlar azınlık durumundadır.