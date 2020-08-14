Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?

Marvel dünyasını başarılı filmlerin Iron Man, 2008 yılında vizyona girdi. Peki, Iron Man konusu nedir? Iron Man oyuncuları kimler?

Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?
14.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:12

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr. - Tony Stark/ Demir Adam

Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

Jeff Bridges - Obadiah Stane/ Iron Monger

IRON MAN KONUSU NEDİR?

Milyoner sanayici Tony Stark silah yaratmak için esir tutulur. Bu tutsaklıktan önce saldırıya uğrayan milyoneri, Yinsen adında bir adam akü yardımıyla Tony'nin vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engellemiş ve onun hayatını kurtarmıştır. Dostlukları pekişen ikili , birlikte silah yapma başlar. Zırh tamamlanınca teröristler durumu anlar ve saldırılar. Bu sırada Yinsen Tony ye zaman kazandırmak için kendi hayatını feda ederek teröristleri oyalar ve ölür. Tony teröristleri öldürür ve oradan kaçar.Bu arada Tony'yi öldürmeleri için teröristleri tutanın Obadiah Stane olduğu anlaşılır. Obadiah evinde Tony'yi felç eder ve ark reaktörünü söküp onu ölüme terk eder. Obadiah Şirkette kendisine Tony'nin zırhına benzer bir zırh yapmıştır. Tony ölmek üzere iken yedek ark reaktörünü J.A.R.V.İ.S getirir ve Tony göğsüne takar. Obadiah zırhı ile demir adam zırhı kapışır. Obadiah ölür. Tony basına kendisinin demir adam olduğunu söyler.

IRON MAN FİLM SERİSİ

Iron Man 2

Artık Demir Adam olmayı başarmış Tony Stark, kimliğini gizli tuarak dünyada yayılmaya başlamıştır.Amerikan hükümeti tarafından tepki görmeye başlamıştır. Demir Adam'ın zırhını teslim edilmesi üzerine başlatılan operasyonlar halk tarafından büyük tepki ile karşılaşılmıştır.Demir adam kostümüne benzer kostüm giyen Ivan, ortalığı karıştırmayı başaracaktır.

Iron Man 3

Tony Stark, demir Adam 3 serisinde daha güçlü ve kontrol edilemeyen bir düşmanla karşı karşıya kalır. Karşısındaki düşmanın Tony Stark'ın özel hayatına müdahale etmesi Demir Adamın büyük oranda sinirlenmesine neden olmuştur. 2013 yılında yayınlanan ve Iron Man serisininde son filmidir.

Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?

IRON MAN SERİSİNDE ROL ALAN OYUNCULAR

Robert Downey Jr. – Tony Stark (Iron Man)

Terrence Howard- Rhodey

Jeff Bridges- Obadiah Stane

Gwyneth Paltrow- Pepper Potts

Rebecca Hall- Maya Hansen

Guy Pearce- Aldrich Killian

Ben Kingsley-The Mandarin

Don Cheadl -James Rhodes/ War Machine

Jon Favreau – Happy Hogan

William Sadler – President Ellis

Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir?

İlgili Haberler

Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man oyuncuları ve Iron Man özeti!
Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man oyuncuları ve Iron Man özeti!
Rocky filmi oyuncuları kimler? Rock filmi konusu nedir? Rocky filmi serileri nelerdir?
Rocky filmi oyuncuları kimler? Rock filmi konusu nedir? Rocky filmi serileri nelerdir?
Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi
Marvel's Avengers oyununda Spiderman'in sadece PS4'e özel olması Reddit kullanıcıları tarafından eleştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Tahkim'in itirazını reddetmesi sonrası F.Bahçe, TFF'den gelecek yanıtı bekliyor
Tahkim'in itirazını reddetmesi sonrası F.Bahçe, TFF'den gelecek yanıtı bekliyor
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkası netleşti: Yunan gemisi kaçtı
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkası netleşti: Yunan gemisi kaçtı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var' sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var" sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Yaşar Güler Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler? Iron Man ( Demir Adam) serileri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 10:13:35. #1.14#
title