Iron Harvest Complete Edition, konsollar için duyuruldu!

KING ART tarafından geliştirilen, 1920 sonrasında alternatif gerçeklikte geçen strateji oyunu Iron Harvest Complete Edition yeni nesil konsollar için duyuruldu.

Yayıncı Prime Matter ve geliştirici King Art Games, PlayStation 5 ve Xbox Series için gerçek zamanlı strateji oyunu Iron Harvest Complete Edition'ı duyurdu.

Iron Harvest ilk olarak Eylül 2019'da Steam üzerinden PC için piyasaya sürüldü. Yeni sürüm 26 Ekim'de yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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IRON HARVEST COMPLETE EDITION FRAGMANI

Iron Harvest, 1920 ve sonrasındaki alternatif gerçeklikte Büyük Savaş'ın hemen ardında geçen, gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyun destansı tek oyunculu modda, eşli harekatlarda ve savaş meydanındaki kıyasıya düellolarda dev dieselpunk makineleri kontrol etmeni sağlıyor. Iron Harvest klasik gerçek zamanlı strateji oyunu hayranlarının uzun süredir beklediği çoklu oyuncu moduna sahip.