Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık
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Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık

Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bodrum'a tatile gidenler arasında yer alan oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, yere maske atanlara tepki gösterdi.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda ünlü yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a gitti. Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'un yolunu tutanlardan biri de ünlü oyuncu Irmak Ünal oldu.

Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık

TELEFONUNA SARILDI

Soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, dünyaca ünlü tatil cennetinde karşılaştığı manzara sonrasına telefonuna sarıldı. Yerlere atılmış çöpleri ve maskeleri görüntüleyen Irmak Ünal, hem belediyeye temizlik çağrısı yaptı hem de etrafı kirleten umursamaz insanları uyardı.

"GERÇEKTEN ÇOK YAZIK"

Ünal, "Canıma tak etti. Her yer pis maske dolu. Yerlere fırlatılmış ayıp. Burası turizm cennetimiz Bodrum gerçekten çok yazık" diyerek bütün tatilcileri daha duyarlı olmaya davet etti.

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Irmak Ünal, Bodrum'daki çöp görüntülerini paylaşıp isyan etti: Gerçekten çok yazık - Haberler Magazin
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