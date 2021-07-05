Irmak Kandemir (Hellian) kimdir, kaç yaşında? HellianTV Twitch, YouTube kanalı!

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Hellian adıyla bilinen Irmak Kandemir kimdir? Irmak Hellian Twitch hesabı nedir? İşte detaylar!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Irmak Kandemir, sosyal platformlarda Hellian adını kullanmakta. Popüler Twitch yayıncısı HellianTV kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? detayları haberimizde...

IRMAK KANDEMİR (HELLIANTV) KİMDİR?

Irmak "Hellian" Kandemir, 19 yaşında bir metal müzik sevdalısı ve aşırı competitive bir shooter oyuncusu olarak biliniyor. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana aktif olarak içerik üretilen HellianTV adlı CS:GO Rehber kanalının sahibi ve tek içerik üreticisi olarak sosyal medyada varlığını sürdürüyor.

2011'den beridir dijital medya içerik üreticiliğine aşırı yatkın olan, 2015 yılında elektro gitara ve metal müziğe olan bağlılığını kazanmış. Bu zamandan sonra günü sadece gitar çalışmakla geçmeye başlamışve sürekli olarak bunun üzerine düşünüp, yoğunlaşmaya başladığını belirtiyor. Bir yandan da YouTube kanalını geliştirmek için uğraşan Hellian, nihayetinde 220 binden fazla insan topluluğuna ulaştığı biliniyor.

1 yıl boyunca şu an içerisinde bulunduğunuz Twitch projesi için yatırım yapan Hellian nihayetinde, haber ve oyun formatında yayınlar yapmak için platformdaki aktif yayın hayatını sürdürüyor.

Hellian Twitch platformunda kullanıcılardan sıkça gelen soruları cevaplamış. Gelen sorular ve cevaplar şu şekilde:

NE KADARDIR COUNTER-STRIKE OYNUYORSUN?

Counter Strike'a, CS:GO oyunu ile başladım ve 2013'te ciddi bir anlamda oynamaya başladım. O zamandan beridir zaten 4000+ saat olmuş bile...

KAÇ SENEDİR GİTAR ÇALIYORSUN?

Elime ilk defa 2011'de gitarı almama rağmen, 2015'te merakım uyandı ve ciddi ciddi çalmaya başladım.

GİTAR ÇALMAYI ÖĞRENMEK İÇİN EĞİTİM ALDIN MI?

2011 - 2016 aralığında ders aldım ve sonrasında bıraktım. Kendi başıma olan gelişimim çok daha hevesli ve hızlı oldu. Şu an ise, Jazz Armonisi üzerine eğitimime devam ediyorum.

HELLIANTV TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 220 bin'den fazla takipçisi olan Hellian, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı HellianTv'dir. Ek olarak YouTube'da 264 bin'den, Instagram'da 27 bin'den, Twitter'da ise 14 bin'den fazla takipçisi vardır.

HellianTV Twitch

HellianTV YouTube

HellianTV Instagram

HellianTV Twitter