Irkçı terör saldırısının üzerinden geçen 2 yıla rağmen Hanau sakinleri hala tedirgin

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen şehirde yaşayanlar o gece yaşadıkları korkuyu hala üzerlerinden atamadıklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Irkçı terörist Tobias Rathjen'in şehir merkezindeki iki kafeye düzenlediği ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının görgü tanıkları, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Irkçı terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki büfenin sahibi ve olayın görgü tanıklarından Özkan Rutbil, olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala tedirgin olduklarını ifade etti.

Rutbil, "İki yıl önce olay günü biz buradaydık, her şeyi gördük. O günden bugüne kadar değişen tek şey, o gençler gitti ve bir daha geri gelmediler. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Can güvenliğimiz açısından sıkıntı tabii ki var, yabancıyız sonuçta bu ülkede. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz ama can güvenliğimizin olup olmayacağını tekrar buna benzer bir olay olursa göreceğiz." dedi.

Her ne kadar burada doğup büyüseler de kendilerini hep yabancı olarak gördüklerini belirten Rutbil, " Almanya'da daha önce de böyle olaylar oldu, gördünüz, duydunuz. Her zaman olduğu gibi ölen ölmüştür ve dosya kapatılmıştır. Burada da aynı şey oldu, dosyayı kapattılar. Polislerin içinde kendilerinden birileri vardı ya da yoktu. Burada sıkıntı bitmez, bu olayı biz burada her gün yaşıyoruz. Bu yarayı içimize bıraktılar, bu yaranın iyileşeceğini zannetmiyorum." diye konuştu.

"Sürekli polisin telefonu meşguldü"

Saldırının gerçekleştiği kafenin komşusu olan esnaf Kadir Köse, olay gecesini şu sözlerle anlattı:

"O gece dükkanımdaydım, arkadaşlar dart oynuyorlardı. Silah sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık, yerde bir çocuk gördüm. Ona doğru giderken diğer arkadaşlar da dükkanlarından çıktı ve silahlı saldırı olduğunu söylediler. Geri döndüm ve çıkmasınlar diye müşterilerime haber verdim. Dükkanda duramadım yine çıktım ve uzaktan yine silah sesleri geldi, ondan sonra zaten polis gelmiş. Biz ilk silah seslerini duyunca polisi aradık ama sürekli polisin telefonu meşguldü."

Köse, "Allah korusun saldırgan orası yerine benim dükkana girseydi daha fazla kişi vardı, belki can kaybı daha fazla olacaktı. Almanya'da bu şartlarda kimse kendini güvende hissedemez. Durumlar gittikçe kötüye gidiyor. Yabancı düşmanlığı politika ve medyada başlıyor. Ekonomi olsun, işsizlik olsun tüm suçu biz yabancılara atıyorlar." şeklinde konuştu.

Arkadaşları anısına dostluk maçı organize etti

Hanau Türkgücü U11 futbol takımı antrenörü Henri Samkıran da o gece yaşamını yitiren herkesi tanıdığını ve o geceyi ömrünün sonuna kadar asla unutmayacağını söyledi.

Samkıran, "İki yıl önce burada çok sevdiğimiz kardeşlerimizi kaybettik. Bizim için çok üzücü bir haberdi. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Biz hala olayların üzerinin kapatılmamasını ve her şeyin açığa çıkmasını bekliyoruz. Hepsini tanıyordum, hepsi de çok cana yakın arkadaşlarımızdı." dedi.

Samkıran, o gece olanları ve duygularını şöyle anlattı:

"O gece saat 21.55'de olayın olduğu mekanın arkasındaki lokaldeydik. Silah seslerini duyduk ama önemli bir şey olduğunu düşünmedik. Sonra öğrendik ki sevdiğimiz 3 arkadaşımız burada vefat etmiş. Bir arkadaşımız katilin peşinden gitti, yolda belki 10 defa polisi aradı ama polisler telefona bile çıkmadı. Orada da o arkadaşımızın da içinde olduğu 6 kişi daha öldü. Biz olayı öğrenince şoka girdik, elimiz ayağımız titriyordu. Aradan iki yıl geçti ama hala düzelen bir şey yok. 19 Şubat 2020 bizim için çok kötü bir gündü, o günü asla unutmayacağız ve o arkadaşlarımız hep içimizde yaşayacak."

Saldırının ikinci yılında 19 Şubat saat 13.00'de arkadaşları anısına bir dostluk maçı organize eden Samkıran, gelmek isteyen herkesi o maça davet etti.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı gerekçesiyle ırkçı terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.