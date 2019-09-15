15.09.2019 16:35

Irk köpekler, Antalya'da yarışıyor

Antalya'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca düzenlenen '2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'nda, farklı ırklardan köpeklerin bir araya gelmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Antalya Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Olbia Alanı'nda düzenlenen '2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı. Farklı ırklarda 130 köpeğin kaydının yapıldığı yarışmaya özellikle Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar katıldı. Yarışmada diğer kentlerden de köpek sahipleri yer aldı. Yarışmada köpekler kulak, diş, burun yapısı, kuyruk yapısı ve duruşu, sırt çizgileri, duruşu ve yürüyüşü gibi özelliklere göre jürinin değerlendirmesine sunuldu. Dereceye girecek köpeklere çeşitli ödüller verilecek.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, Bugün finali yapılan yarışmada köpeklerin ırklarını ne kadar temsil ettikleri, duruşları inceleniyor. Yurt dışından gelen hakemler bunu tespit ediyor. Kupa, madalya ve 400 liralık pahalı bir mama ödül olarak verilecek. Süslü köpekler özel bir tür, özel bir ırk, Terrier cinsi, bunların tüyleri sürekli taranmalı ve bakımı yapılmalı. Köpek sahipleri sabah erkenden kalkıp bu köpeklerinin bakımını yapmak zorunda. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Mesela ben bu işi yapamam. Ama güzel görüntüler ortaya çıkıyor dedi.

Köpek ırklarının nasıl olacağını anlatan yazılı standartlar bulunduğunu da belirten Özkanal, Burada jüri köpeklerin bu standartlara uyup uymadığını kontrol ederek not veriyor. Federasyonun bu etkinliklerde hedeflediği ırk köpeklerin kendi standartlarında üretilmesi ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sağlamak diye konuştu.

Kaynak: DHA