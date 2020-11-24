İrini Operasyonu nedir? İrini Harekatı nedir?
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İrini Operasyonu nedir? İrini Harekatı nedir?

24.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:27
İrini Operasyonu nedir? İrini Harekatı nedir?

Komuta Merkezi,İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İrini Operasyonu nedir? İrini Harekatı nedir?

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı arama ile gündem oldu. Peki, İrini Harekatı nedir? İrini Operasyonu nedir?

İRİNİ OPERASYONU NEDİR?

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

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