Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu, hayatını kaybetti. Orakçıoğlu'nun geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat ettiği açıklandı. İrfan Orakçıoğlu neden öldü, ölüm sebebi ne?

İRFAN ORAKÇIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Tekstil sektörünün tanınmış kuruluşlarından Orka Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu, hayatını kaybetti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İrfan Orakçıoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. Orakçıoğlu'nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."

Orakçıoğlu'nun cenazesinin, yarın Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı.