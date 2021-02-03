İrfan Kangı kimdir? Seksenler "Hulusi" kimdir? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İrfan Kangı film ve dizileri!

Seksenler oyuncuları arasında dikkat çeken İrfan Kangı sosyal medyada merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İrfan Kangı kimdir? Seksenler "Hulusi" kimdir? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İrfan Kangı film ve dizileri!

Seksenler yeni oyuncular ile tekrar ekranlara döndü! Hem eski kadro hem de yeni kadrosuyla heyecanla izlenen Seksenler dizisinde Hulusi karakteri dikkat çekiyor. İrfan Kangı kimdir? Seksenler "Hulusi" kimdir? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. İşte, İrfan Kangı film ve dizileri!

SEKSENLER HULUSİ KİMDİR? İRFAN KANGI KİMDİR?

İrfan Kangı kaç yaşında: 44

İrfan Kangı boyu kaç: 1,75 cm

İrfan Kangı nereli: İstanbul

İrfan Kangı 9 Eylül 1976 yılında İstanbu'da doğmuştur. 44 yaşındaki Kangı Türk sunucu, oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur. Birçok okul ve kültür merkezlerinde Tiyatro Eğitmenliği yapmıştır. Aynı yıllarda radyoculuğa başlamış çeşitli radyo kanallarında yöneticilik ve programcılık yapmıştır. 2000 Yılında AVAM Tiyatro ile profesyonel tiyatroya başlamıştır. Tiyatroculuğun yanı sıra çeşitli dizilerde ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmıştır.

2006 ve 2007 yıllarında Samanyolu TV'de Lezzet Avcısı adında Yemek-Magazin programını sunmuş ve Anadolu'nun çoğu yerini gezerek Anadolu Mutfağını ve yemeklerini izleyenlere tanıtmıştır. Lezzet Avcısı programı bittikten sonra yine Samanyolu televizyonunda Karamel isimli şaka programını hazırlayıp sunmuş ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çeşitli şakalara imza atmıştır. 2013 Yılında Show TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana (TV programı) isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır. 2018'de Kayhan adlı sinema filminde rol aldı.

İRFAN KANGI FİLM VE DİZİLERİ

Sinema

2014 Recep İvedik - 4 İrfan

2015 Figüran

2015 En Güzeli

2016 Dünyanın En Güzel Kokusu

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

2018 Kayhan - Orçun Sarıgün

2018 Bende Bu Kadar

Televizyon

1996 Tatlı Kaçıklar

2007 Vatan Sağolsun

2008 Pulsar - Kamil

2011 Alemin Kıralı - Tekin

2012 Hayatımın Rolü

2018 Keşke Hiç Büyümeseydik - Necati Handırı

2018 Çocuklar Duymasın - Eray Ho?gören

2021- Seksenler - Hulusi