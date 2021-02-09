İrfan Fidan kimdir, nereli? AYM üyesi İrfan Fidan'ın görevi nedir?

Anayasa Mahkemesi üyesi olarak gündeme gelen İrfan Fidan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İrfan Fidan kimdir, nereli? AYM üyesi İrfan Fidan'ın görevi nedir?

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Fidan, Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinin Ağustos ayında görevine başladı. Öte yandan sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.

İrfan Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu ve 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak iş başı yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından İrfan Fidan, 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

Son olarak İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında yapılan olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunda yapılacak seçimde aday oldu. 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla AYM üyesi olarak görevi aldı.