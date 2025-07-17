İrem Sak ve Furkan Korkmaz sevgili mi? İrem Sak evlendi mi?

Başarılı oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz arasındaki aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, İrem Sak ve Furkan Korkmaz sevgili mi? İrem Sak ile Furkan Korkmaz evleniyor mu? İşte, merak edilen o detaylar…

İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA'de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz arasında bir süredir aşk yaşandığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Çift, daha önce dostluklarını öne çıkararak sessizliğini korusa da, İrem Sak'ın yaptığı son açıklamalar ilişkiyi doğrular nitelikte.

Yaklaşık iki yıldır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ancak ilişkilerinin ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Sak, katıldığı bir programda "Furkan'la birlikte çok mutluyuz" sözleriyle birlikteliklerini net şekilde dile getirdi.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz sevgili mi

İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ EVLENİYOR MU?

İlişkileriyle dikkat çeken İrem Sak ve Furkan Korkmaz çifti hakkında bu kez "evlilik" iddiaları gündemde. İkilinin ailelerini tanıştırdığı ve yakın çevrelerine evlilik planlarından bahsettiği öne sürüldü. Ancak çift tarafından konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

İrem Sak, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir röportajda "Evlilik konusunda bir planımız yok ama Allah bilir" ifadeleriyle hem açık kapı bıraktı hem de söylentilere net bir yanıt vermekten kaçındı. Şu ana kadar herhangi bir nişan ya da düğün hazırlığına dair resmi bir bilgi kamuoyuna yansımış değil.