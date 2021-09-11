İrem Sak kimdir? İrem Sak kaç yaşında, nereli? İrem Sak biyografisi!

Rol aldığı projelerde başarısını gözler önüne seren İrem Sak magazin gündemine oturdu. NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. Bunun üzerine hayatı merak edildi. Peki, İrem Sak kimdir? İrem Sak kaç yaşında, nereli? İrem Sak mesleği nedir? İrem Sak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır.

İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı.

ÖDÜLLERİ

2017- 28. Ankara Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu (Martı)

TV PROGRAMLARI

5'er Beşer (2011) Sinem

İnsanlar Alemi (2012) Sinem Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Güldür Güldür (2015) Sinem

DİZİLER

Şen Yuva (2010) Şehrazat

Yalan Dünya (2012) Tülay Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FİLMOGRAFİSİ

Ölümlü Dünya (2018)

Martı (2017)

Düğüm Salonu (2017)

Dedemin Fişi (2016) Kader

"Dönerse Senindir"(2016)

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