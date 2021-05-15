İrem Nur'a 'ses' Verin
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İrem Nur'a 'ses' Verin

İrem Nur'a 'ses' Verin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki İrem Nur Bayazit, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki İrem Nur Bayazit, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatan aile, "Lütfen İrem Nur'a ses verin" dedi.

6 yaşındaki İrem Nur Bayazit'ın ailesi ABD'de tedavi olabilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. İrem Nur Bayazit'ın iki kulağına kavuşması için ise 200 bin dolara ihtiyaç olduğun ifade eden anne Zuhal Bayazit "Lütfen İrem Nur'a ses verin" dedi.

Anne Zuhal Bayazit, "İrem Nur 6 yaşında iki kulak mikrotia hastası. Bu rahatsızlık kulak deliği, kulak kanalı ve kulak kepçesi olmayan bir rahatsızlık. Türkiye'de kulak kepçesi yapılıyor ama kulak kanalı ve deliği olmuyor. Amerika'da bir klinik var, klinik ile görüşmelerinizi sağladık olumlu haber aldık. Sadece bize destek vermenizi istiyoruz. Bir kulak 99 bin dolar ve İrem'in iki kulağı olmadığı için iki kulak kepçesi kanalı ve deliği yapılacak bu yüzden 200 bin dolara ihtiyacımız var. Bu ameliyatı karşılayacak durumumuz yok sizin desteklerinizi bekliyoruz. Amerika'daki klinikten olumlu haber geldi. Kulak deliği ve kulak yolu olumlu bir şekilde yapılabileceğini bize bildirdiler. Bizde sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Ufak da olsa bir ilerleme kaydettik duyarlı insanlarımız çok şükür var bize yavaş yavaş ulaşmaya başlıyorlar. Herkesin desteklerini bekliyoruz İrem Nur'un kulaklarını kavuşması için sizin de desteklerinizle ihtiyacı var. Biz elimizden gelen tüm maddi ve manevi çabayı verdik ama bir yere kadar bizim gücümüz yetmiyor. Bundan sonrası sizin desteklerinizi bekliyoruz lütfen İrem Nur'a ses verin" dedi. - BURSA

İrem Nur'a 'ses' Verin
İrem Nur'a 'ses' Verin
İrem Nur'a 'ses' Verin
İrem Nur'a 'ses' Verin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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