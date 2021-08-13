İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç
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İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç

İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İrem Helvacıoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Şık elbisesiyle göz kamaştıran genç oyuncu, Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarından dolayı üzgün olduğunu ve Haluk Levent'le 'ne yapabilirim?' diye görüştüğünü söyledi. Helvacıoğlu, "Hayvanların acı çekerek öldüğünü görmek korkunç" dedi. İşte detaylar..

Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak gerektiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Beni en çok endişelendiren şey de gelecek nesil. Onlar için daha güzel miras bırakmamız gerek. Her gün tecavüzler, salgın ve orman yangını konuşuluyor. Bunlar korkunç şeyler. Bir sürü can gitti, bunlar telafi edilecek şeyler değil" dedi.

"BU ORMANLAR BİZE DEĞİL, DÜNYAYA AİT"

Sözlerini sürdüren Helvacıoğlu, "Kuşundan solucanına kadar hepsi doğanın parçası, onların acı çekerek öldüğünü görmek korkunç. Haluk Levent ile devamlı konuşuyorum. 'Ne yapabilirim, ne işe yarayacağım?' diye. Söndürme çalışmalarında fazla aktif olamayabilirdim, bu işten anlayan daha iyi bilen insanlara ayak bağı da olabilirdim. Hortumun ucundan bile oradaki ekipleri destek olan herkese teşekkür ederim. Bu ormanlar bize değil, dünyaya ait" diye konuştu.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yangında zarar gören hayvanlar için çalışacaklarını duyurdu.

İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç
İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç
İrem Helvacıoğlu: Acı çekerek öldüğünü görmek korkunç

Kaynak: Snob Magazin

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