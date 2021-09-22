Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından sevgilisi Eser Alp ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı.

Güzel oyuncuya katıldığı bir etkinlikte özel hayatı soruldu.

Snob Magazin'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu, "Eser ile ayrıldık. İkimiz için hayırlısını diliyorum" diyerek özel hayatındaki flaş gelişmeyi ilk kez duyurdu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İrem Helvacıoğlu, dizi setinde nasıl ölümden döndüğünü de ilk kez açıkladı.

Ünlü oyuncu, İstanbul'a ilk geldiği yıllarda başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Bir dizi setinde bana iğne yaptıkları bir sahne çekiyoruz. İğneden korkmam ama hemşire ya da doktorun elindeyse… Sanat ekibi sahte şırınga bulamamış. İçinde çay olan şırıngayı kullanarak 4-5 plan çektik. İğneyi yapan oyuncu arkadaşım (Funda İlhan) da 'Gelmiyor değil mi bak korkuyorum falan' diyor.

Son plana geçtik. Funda iğneyi tam koluma yaklaştırdı ve montuma doğru koyduğundan emin şekilde soktu. Şoka girdim, kafamı çevirip sadece ona baktım. İkimiz de kaldık. 'Kestik' denilene kadar ağzımızdan tek kelime çıkmadı. Sonra Funda 'Şaka yapıyorum' dediğinde kendime gelip 'Hayır, koluma girdi. Bütün hepsinin koluma enjekte olduğunu hissettim' dedim. Hemen montu çıkarttım. Kolum şişmişti, hastaneye gittim.

Allah'tan damara ya da tehlike oluşturacak bir yere gelmemiş. Antibiyotik ile yırttım. Ama doktor 'Damara gelse ölebilirdin' dedi."