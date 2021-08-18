İrem Derici: Skandal istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrem Derici: Skandal istiyorum

İrem Derici: Skandal istiyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Estetisyen Dilan Polat'ın doğum gününe katılan Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Estetisyen Dilan Polat'ın doğum gününe katılan Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı ve birlikte tatile gittikleri şeklinde çıkan haberlere yanıt veren şarkıcı, şöyle konuştu:

"8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım."

Kaynak: Hürriyet

İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Hande Erçel Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İrem Derici: Skandal istiyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 08:36:34. #1.14#

title