İrem Derici: Skandal istiyorum

Estetisyen Dilan Polat'ın doğum gününe katılan Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Estetisyen Dilan Polat'ın doğum gününe katılan Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı ve birlikte tatile gittikleri şeklinde çıkan haberlere yanıt veren şarkıcı, şöyle konuştu:

"8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım."

Kaynak: Hürriyet