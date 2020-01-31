İrem Derici kimdir? İrem Derici nereli, kaç yaşında?

31.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:13

İrem Derici, Hulusi Derici ve Jale Ediz çiftinın kızıdır. Katıldığı ses yarışması O Ses Türkiye'de birincilik elde edemese de popüler olmayı başardı. Bensiz Yapamazsın single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Rıza Esendemir ile 2014 yılında evlense de 2016'da evliliklerini sonlandırmıştır.

İREM DERİCİ KİMDİR?

Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle birlikte bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ettiği sırada O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla sahne alıyordu.

TÜRKİYE RESMİ LİSTESİNDE ÜST SIRADA YER ALDI

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başlayan Derici, Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekti. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'larını yayımladı. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü. Çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

RADYOCU RIZA ESENDEMİR İLE EVLENDİ

Başarılı müzisyern, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli ve Yonca Evcimik'in şarkılarında düet yaptı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli"yi seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Ben Tek Siz Hepiniz" için klip çekildi. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı.