İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası
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İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası

İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Magazin

İrem Derici'nin yakın arkadaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dün akşam bir mekanda sahne alan Derici, hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak Cem Belevi ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.

İrem Derici, işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Derici son olarak Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddia ile konuşulmaya başladı.

İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası

İREM DERİCİ'NİN POZUNA YAPTIĞI YORUM KONUŞULDU

Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Derici'nin siyah mayolu pozuna alev emojisi koyan Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıkması da aşk söylentilerini güçlendirdi.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici ise hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Derici, "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Bir şey olsa benden duyarsınız zaten" dedi.

İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Doğruluk Kontrolü
İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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İrem Derici'nin yakın arkadaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Derici, hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak Cem Belevi ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.

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