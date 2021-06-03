İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan'ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz!
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İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan'ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz!

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan'ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz!
Hürriyet - Haberler | Magazin

SAAT YASAĞINA UYMADILARİrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Enes Batur, Cenan Adıgüzel ve Emre Aslan, önceki akşam Yeniköy'deki Kaşıbeyaz adlı mekandaydı.

SAAT YASAĞINA UYMADILAR

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Enes Batur, Cenan Adıgüzel ve Emre Aslan, önceki akşam Yeniköy'deki Kaşıbeyaz adlı mekandaydı. Ortak arkadaşlarının doğum günü için verdiği yemek davetine katılan ekip, canlı müzik eşliğinde felekten bir gece çaldı. Ancak eğlence, olması gereken saatte bitmedi. Pandemi tedbirleri kapsamında mekanın 21.00'de kapanması gerekirken, arkadaşlar 01.30'a kadar eğlenmeye devam etti.

Arkadaşların sazlı sözlü eğlencesi gece 01.30'a kadar sürdü.

POLİS CEZA YAĞDIRDI

 Mekana gelen polis ekipleri, yasağa uymayan 15 kişiye ceza yazdı. İrem Derici ve Derya Uluğ, gecenin sonunda dışarıda bekleyen basın mensuplarına görüntü vermemek için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Ancak burada da karşısında kameraları bulan Uluğ, içeriye geri döndü. İrem Derici ise "Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu, okey. Cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti" dedi. 

Mekana gelen polis memurları, yasağı ihlal eden ekibe para cezası kesti.

Kaynak: Hürriyet

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İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan'ın eğlence gecesi: Cezamız neyse öderiz! - Haberler Magazin
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