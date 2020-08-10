İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici, özel hayatıyla ilgili konuşurken "Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz" diyerek adından söz ettirdi.

Karantina döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren İrem Derici, Demet Akalın ve Alişan'ın ilk bölümüyle ekrana gelen Sabah Sabah isimli programa konuk oldu. Dobralığıyla tanınan Derici, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"BEN FLÖRTTEN BESLENİYORUM"

Canlı yayına çıktıktan sonra kendisiyle ilgili bir röportajı yayına verilen Derici, muhabirin 'Flörtöz biri misiniz?' sorusuna "Mutfak eşyası olsaydım fritöz olurdum sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağırıştırıyor diye… Ben flörtten besleniyorum, hoşuma gidiyor heyecan… flörtöz insanlar tatlıdır" cevabını verdi.

"FLÖRT SADECE KARŞI CİNSLE YAŞANMAZ"

Yaşadığı aşklarda çevrenin kendisine ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen Derici, "İnsanlara iltifat etmeyi severim, yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim o yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

Hayranıyla ilişki yaşama konusuna soğuk olmadığını söyleyen Derici, "Her ilişki biriciktir ve tabii ki bir hayranımla ilişki yaşayabilirim" ifadelerini kullandı.