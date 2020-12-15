İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor
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İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor

15.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:41
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor

Dobra açıklamalarıyla her daim adından söz ettiren İrem Derici, yılbaşı için 4 günlük sokağa çıkma yasağını duyunca Instagram'dan paylaşım yaparak evde kendisiyle vakit geçirmek isteyenlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, vakaların artmasını önlemek için "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"4 GÜNLÜK YASAĞI BENİMLE GEÇİRECEK BİREYLER ARANIYOR"

Yeni alınan sokağa çıkma yasağını duyan şarkıcı İrem Derici ise Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı. Peş peşe kadınların mesaj atmasından hoşlanmayan Derici, yeni bir paylaşım yaparak "Hep kızlar yazıyor" deyip üzüntüsünü dile getirdi.

İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:41:02. #1.14#
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