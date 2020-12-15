İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, vakaların artmasını önlemek için "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"4 GÜNLÜK YASAĞI BENİMLE GEÇİRECEK BİREYLER ARANIYOR"

Yeni alınan sokağa çıkma yasağını duyan şarkıcı İrem Derici ise Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı. Peş peşe kadınların mesaj atmasından hoşlanmayan Derici, yeni bir paylaşım yaparak "Hep kızlar yazıyor" deyip üzüntüsünü dile getirdi.