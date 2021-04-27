İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf
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İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Katıldığı dijital bir yayın platformunda takipçilerinin sorularını yanıtlayan İrem Derici, Cem Yılmaz'la ilgili samimi itirafta bulundu. Ünlü komedyene olan hayranlığını dile getiren Derici, "Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey" dedi. Öte yandan Derici, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a olan ilgisiyle de biliniyor.

Renkli kişiliği ve yaptığı sansasyonel açıklamalarla son dönemin magazin gündemini sıkça meşgul eden ismi İrem Derici, dijital yayın platformu Bigo Live'da konuştu.

"YAPTIĞIM HER YANLIŞ İÇİN ONDAN ÖZÜR DİLERİM"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Derici, "Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş... Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim." dedi. Sevdiği şehirler üzerine de konuşan ünlü şarkıcı, "Türkiye'de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul'da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul'dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa'da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris…" diye konuştu.

"BOTOKSTAN VAZGEÇEMEM"

Cem Yılmaz ile ilgili de samimi itirafta bulunan İrem Derici, "Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey" dedi.

Oyunculuk için teklif aldığını da açıklayan Derici, şunları söyledi: "Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt'ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum."

GALATASARAYLI DONK'A ÖVGÜLERDE BULUNMUŞTU

Daha önce yaptığı bir açıklamada, en beğendiği erkeğin Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk olduğunu söyleyen Derici, Fenerbahçe - Galatasaray maçı sırasında futbolcuya sosyal medya hesabından övgüler yağdırmıştı. Derici, futbolcuya, "Kalk yiğidim, sakin ol yiğidim, kutla yiğidim." diye övgülerde bulunmuştu.

İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf
İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf
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Damla Çelikli
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