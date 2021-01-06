İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyip kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını söyledi.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayın yapmaya başladı. Kaya'nın son konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.

"KARŞIMDA ANNEMİ GÖRÜNCE BAKAKALDIM"

Her söylediği ve yaptığıyla adından söz ettiren İrem Derici, özel hayatı hakkında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı. Üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını anlatan dobra şarkıcı "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım. Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım. Annem de bana bakakaldı sonra da kaçtı" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin itirafını duyan Hasan Can Kaya ise hiçbir şey diyemeden seyircilerden alkış istedi.