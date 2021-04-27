İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum

İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

İşte ünlü şarkıcının itirafları: "Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum.

İşte ünlü şarkıcının itirafları:  

"Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum. Kendimi ona çok yakın hissediyorum. Onun karizması başka bir şey…"

 " Tek bir özür hakkım olsa, annemden dilerdim. Beni yetiştirmek çok zor iş. Yaptığım her yanlış için ondan özür dilerdim. "

" Hayvanlarla ilişkim çok iyi. Benim de 3 yaşında bir köpeğim var… Benim oğlum hem yaramaz, hem şımarık…"

 "Türkiye'de en sevdiğim şehir İstanbul… Kaos insanıyım ben. İstanbul'da kaosun başkenti. O yüzden İstanbul'dan ölürüm de vazgeçemem… İzmir ve Bursa'da vazgeçemediklerim içinde… Yurt dışında ise, Barcelona, Venedik ve Paris…"

 "En sevdiğim yerli film "Eşkiya"… Dizi ise klasiklerden "İkinci Bahar"…

  "Pandemi de, insanlar, ekmek, lahmacun yaptı. Ben makyaj yaptım. Makyaj yapmayı öğrendim… Onun üzerine merak sardım… Çok müzik dinledim. Dansa gidip, diyet yaptım"…

 "Sinema ve dizi teklifleri alıyorum ama çok dallanıp budaklanmayı sevmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, iyi bir oyuncu değilim. Botokssuz bir suratım olması lazım. Botokstan vazgeçemem. Ancak Brad Pitt'ten teklif gelirse vazgeçerim. Ama yarın ne gösterir bilmiyorum."

 "Pandemi bitince ilk yapmak istediğim şey konser vermek ve ilk yapacağım şey konserde gitarımı kırmak olacak…"

 "Mutfakla aram iyidir… Tarifine baktığım her şeyi iyi yaparım. Sushi bile yapıyorum. Kursuna gittim ve çokta kolay…"

 "Bir şarkı olsam Serdar Ortaç'tan "Gıybet" olurdum."

 "Başka bir meslek seçsem tıp okurdum… Doktor olmayı çok isterdim. Hele ki şu dönemde gösterdikleri çabayı görünce. Evladım olursa doktor olmasını çok isterim… Dünyayı değiştiren bir meslek…"

Kaynak: Hürriyet

Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İrem Derici: Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:44:33. #1.14#

title